​Президент «Наполи»: «Знали, что Осимхен перейдёт в «Реал», «ПСЖ» или в клуб АПЛ»

На днях Виктор Осимхен дал понять, что покинет «Наполи» по завершению нынешнего сезона. Нигериец сообщил, что уже принял решение о следующем шаге в своей карьере. Комментарий по поводу ситуации Осимхена дал Аурелио де Лаурентис – президент «Наполи».

«Слова Осимхена? Наши переговоры с ним были долгими и дружескими. Мы прекрасно знали, что он перейдёт в «Реал», «ПСЖ» или в английскую команду», - слова де Лаурентиса приводятся на сайте журналиста Фабрицио Романо.

В сезоне 2023/2024 Виктор Осимхен провёл 18 официальных матчей. В них нигериец записал на свой счёт восемь голов и три результативных паса на партнёров.