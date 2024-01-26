«Наполи» подписывает аргентинского защитника

Центральный защитник «Удинезе» Неуэн Перес находится в шаге от перехода в «Наполи».

Клубы согласовали условия трансфера – стоимость трансфера составит 16 млн евро, ещё 2 млн «Удинезе» может заработать в виде бонусов, докладывает инсайдер Маттео Моретто. Примечательно также, что часть прибыли от сделки (3+1 млн евро) достанется мадридскому «Атлетико», которому центрбек принадлежал до 2022 года.

Неуэн Перес принял участие в 21 матче нынешнего розыгрыша Серии А за «Удинезе», однажды ассистировав товарищам по команде. За национальную сборную Аргентины 23-летний футболист провёл один матч.