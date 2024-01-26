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Таре назвал клубы, которые предлагали более 100 млн евро за Милинковича-Савича

26 Января 2024 • 23:35 Комментировать
Лацио
...
Наполи
1 2.25 X 3.15 2 3.40
28.01 20:00

Бывший спортивный директор «Лацио» Игли Таре вспомнил о несостоявшемся переходе Сергея Милинковича-Савича в один из европейских грандов.

Сербский полузащитник долгие годы считался целью различных топ-клубов. Летом 2023 года игрок перебрался в саудовский «Аль-Хиляль» за 40 млн евро.

«О Милинковиче-Савиче говорили много неправды, в том числе про уход свободным агентом и нежелание оставаться в «Лацио». Единственная правда в том, что президент клуба Клаудио Лотито отказался продавать его в «Милан» и «Манчестер Юнайтед», когда те предлагали более 100 млн евро.

Лотито хотел сохранить конкурентоспособную команду, как обещал тренеру. Не стоит забывать, что в сезоне, прерванном из-за пандемии, «Лацио» был очень близок к Скудетто», – приводит Football Italia слова Таре.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Манчестер Юнайтед Клаудио Лотито Игли Таре Сергей Милинкович-Савич Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

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