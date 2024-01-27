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Назван будущий клуб Осимхена слухи

27 Января 2024 • 16:12 Комментировать
Лацио
...
Наполи
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28.01 20:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продолжит карьеру в Английской премьер-лиге.

Как утверждает журналист Саша Тавольери, 25-летний нигерийский футболист намерен перебраться в лондонский «Челси» в летнее трансферное окно.

Ранее Осимхен заявил, что уже принял решение о своем будущем, но расскажет об этом лишь в конце текущего сезона.

В нынешней кампании форвард появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Осимхена составляет 110 миллионов евро.

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