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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» назвал стартовый состав на матч с «Лацио»

28 Января 2024 • 19:24 Комментировать
Лацио
0:0
Наполи
1 2.30 X 3.10 2 3.60
1-й тайм

Пресс-служба «Наполи» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке Серии А против «Лацио».

Стартовый состав «Наполи»: Голлини (вр), Эстигор, Ррахмани, Жуан, ди Лоренцо, Демме, Лоботка, Зелиньски, Руй, Политано, Распадори.

Встреча 22-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Наполи» состоится сегодня, 28 января. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

Напомним, в первом круге «Лацио» переиграл «Наполи» на выезде. Та встреча завершилась со счетом 2:1.

В настоящий момент «Лацио» идет на шестой строчке в Серии А, а «Наполи» располагается на девятом месте.
 

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Наполи

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