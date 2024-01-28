«Наполи» назвал стартовый состав на матч с «Лацио»

Пресс-служба «Наполи» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке Серии А против «Лацио».

Стартовый состав «Наполи»: Голлини (вр), Эстигор, Ррахмани, Жуан, ди Лоренцо, Демме, Лоботка, Зелиньски, Руй, Политано, Распадори.

Встреча 22-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Наполи» состоится сегодня, 28 января. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

Напомним, в первом круге «Лацио» переиграл «Наполи» на выезде. Та встреча завершилась со счетом 2:1.

В настоящий момент «Лацио» идет на шестой строчке в Серии А, а «Наполи» располагается на девятом месте.

