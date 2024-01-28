«Лацио» с «Наполи» выдали невесёлые нули

«Лацио» с «Наполи» провели не самый яркий матч в рамках Серии А. Гости в два раза чаще контролировали мяч, но нанесли всего два удара. Соперник был активнее впереди, но лишь раз попал в створ. Густав Исаксен мог открывать счет, но дальний удар был минимально неточным. В первой атаке второго тайма Валентин Кастельянос отправил мяч в сетку, но из офсайда.

«Лацио» не смог победить в пятый раз подряд и делит пятое место, соперник - восьмое.