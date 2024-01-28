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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» с «Наполи» выдали невесёлые нули

28 Января 2024 • 21:55 Комментировать
Лацио
0:0
Наполи
окончен

«Лацио» с «Наполи» провели не самый яркий матч в рамках Серии А. Гости в два раза чаще контролировали мяч, но нанесли всего два удара. Соперник был активнее впереди, но лишь раз попал в створ. Густав Исаксен мог открывать счет, но дальний удар был минимально неточным. В первой атаке второго тайма Валентин Кастельянос отправил мяч в сетку, но из офсайда.

«Лацио» не смог победить в пятый раз подряд и делит пятое место, соперник - восьмое.

Протокол игры  
Лацио0:0Наполи
Проведель ИванЛаццари Мануэль 71' (Пеллегрини Лука ( 71') Хила Марио  69'Романьоли Алессио  55'Марушич АдамГендузи Маттео 77' (Весино Матиас ( 77') Катальди Данило  82' 84' (Педро Родригес ( 84') Альберто ЛуисИсаксен Густав 84' (Ровелла Николо ( 84') Кастельянос ВалентинАндерсон Фелипе
Запасные: Мандас ХристосКамада ДаитиХюсай ЭльсейдСепе ЛуиджиКазале НиколоФернандеш Сана
Голлини ПьерлуиджиЭстигор ЛеоРрахмани АмирЖуан ЖезусДи Лоренцо ДжованниРуй Мариу 79' (Нгонж Сириль ( 79') Демме Диего  49' 60' (Гаэтано Джанлука ( 60') Лоботка СтаниславПолитано Маттео 84' (Линдстрём Йеспер ( 84') Зелиньски Пётр 85' (Дендонкер Леандер ( 85') Распадори Джакомо 79' (Маццокки Паскуале ( 79')
Запасные: Идасяк ГубертКонтини НикитаДжоэлли ФранческоД'Авино Луиджи
28 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Наполи

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