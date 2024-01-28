«Лацио» с «Наполи» выдали невесёлые нули

«Лацио» с «Наполи» провели не самый яркий матч в рамках Серии А. Гости в два раза чаще контролировали мяч, но нанесли всего два удара. Соперник был активнее впереди, но лишь раз попал в створ. Густав Исаксен мог открывать счет, но дальний удар был минимально неточным. В первой атаке второго тайма Валентин Кастельянос отправил мяч в сетку, но из офсайда.
«Лацио» не смог победить в пятый раз подряд и делит пятое место, соперник - восьмое.
Протокол игры
Проведель Иван•Лаццари Мануэль71' (Пеллегрини Лука (71') •Хила Марио• 69'Романьоли Алессио• 55'Марушич Адам•Гендузи Маттео77' (Весино Матиас (77') •Катальди Данило 82'84' (Педро Родригес (84') •Альберто Луис•Исаксен Густав84' (Ровелла Николо (84') •Кастельянос Валентин•Андерсон Фелипе
Голлини Пьерлуиджи•Эстигор Лео•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Ди Лоренцо Джованни•Руй Мариу79' (Нгонж Сириль (79') •Демме Диего 49'60' (Гаэтано Джанлука (60') •Лоботка Станислав•Политано Маттео84' (Линдстрём Йеспер (84') •Зелиньски Пётр85' (Дендонкер Леандер (85') •Распадори Джакомо79' (Маццокки Паскуале (79')
28 января. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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