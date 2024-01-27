Моуринью не возглавит «Наполи»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не станет новым наставником «Наполи». Об этом сообщает Marca.

По данным источника, несмотря на слухи о заинтересованности «Наполи» в услугах Моуринью, 61-летний португалец не станет новым главным тренером неаполитанцев.

Напомним, Моуринью руководил «Ромой» с июля 2021 по январь 2024 года. В начале прошлой недели римляне объявили об отставке тренера.

На данный момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 32 очка в 21 туре. «Наполи» располагается на девятом месте, имея в активе 31 балл и одну игру в запасе.