Луис Альберто: «Много создали, мало реализовали»

«Много зарабатываю, мало получаю» - примерно такими словами испанский полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто охарактеризовал матч с «Наполи». Игра прошла с преимуществом «Лацио», но закончилась по нулям. Альберто доволен самой игрой, но не результатом.

- Сама игра была прекрасной, как в обороне, так и в нападении. Мы много создали впереди. Но мало реализовали, не были достаточно злыми перед воротами. Тем не менее, мне бы хотелось смотреть на положительные аспекты, потому что с такой игрой у нас будут другие победы, - цитирует слова испанского полузащитника сайт поклонников «Лацио» cittaceleste.it.