«Наполи» впервые за 12 лет не нанёс ни одного удара в створ в матче Серии А

Атака «Наполи» провела не самый впечатляющий матч против «Лацио».

Встреча завершилась со счётом 0:0, при этом римляне пробили в створ ворот всего однажды, а неаполитанцы и вовсе ни разу не потревожили Ивана Проведеля. Согласно сведениям Opta, для «Наполи» это первый с апреля 2012 года матч без единого удара в створ. 12 лет назад это произошло в поединке с «Ювентусом».

«Наполи» занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А после 21 сыгранного тура. На счету действующих чемпионов Италии 32 набранных очка.

В следующем туре «адзурри» примут на своём поле «Верону». Матч пройдёт 4 февраля.