Милинкович-Савич хочет вернуться в «Лацио» спустя полгода после отъезда в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич в ближайшее время хотел бы вернуться в римский «Лацио», за который выступал с 2015 по 2023 год. Летом серб покинул столичный клуб ради переезда в Саудовскую Аравию, где ему дали зарплату в размере 25 миллионов евро в год.

Как сообщает Il Messaggero, на прошлой неделе Милинкович-Савич встретил в аэропорту в Эр-Рияде футболистов «Лацио», которые приехали на Суперкубок Италии. 28-летний серб сказал партнёрам, что сильно по ним скучает и хочет вернуться.

Отметим, что контракт Милинковича-Савича с «Аль-Хилялем» действует до 2026 года. Летом клуб заплатил за игрока 40 миллионов евро компенсации.