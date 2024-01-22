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Чемпионат Италии. Серия А

Милинкович-Савич хочет вернуться в «Лацио» спустя полгода после отъезда в Саудовскую Аравию

22 Января 2024 • 11:06 Комментировать
Лацио
...
Наполи
28.01 20:00

Полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич в ближайшее время хотел бы вернуться в римский «Лацио», за который выступал с 2015 по 2023 год. Летом серб покинул столичный клуб ради переезда в Саудовскую Аравию, где ему дали зарплату в размере 25 миллионов евро в год.

Как сообщает Il Messaggero, на прошлой неделе Милинкович-Савич встретил в аэропорту в Эр-Рияде футболистов «Лацио», которые приехали на Суперкубок Италии. 28-летний серб сказал партнёрам, что сильно по ним скучает и хочет вернуться.

Отметим, что контракт Милинковича-Савича с «Аль-Хилялем» действует до 2026 года. Летом клуб заплатил за игрока 40 миллионов евро компенсации.

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Лацио Сергей Милинкович-Савич Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

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