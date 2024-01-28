​Уткин дал прогноз на матч «Лацио» - «Наполи»

В воскресенье вечером в итальянской Серии А пойдёт матч между «Лацио» и «Наполи». Своим прогнозом на эту встречу поделился известный журналист Василий Уткин.

«Обе команды по разным причинам – травмы, дисквалификации, Кубок Африки – почти лишены своей основной линии атаки. Поэтому я думаю, что от этого матча можно ожидать низовой игры, то есть «Тотал меньше 2,5 голов», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч между «Лацио» и «Наполи» стартует в 20:00 по московскому времени. На текущий момент римляне занимают в турнирной таблице Серии А шестое место, а неаполитанцы – девятое.