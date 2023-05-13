Тренер «Брентфорда» Томас Франк: «Думаю, Тони стоит 100 миллионов евро»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк оценил трансферную стоимость нападающего Айвена Тоуни, который с 20 голами на счету является третьим лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги после Эрлинга Холанна и Гарри Кейна.

«Думаю, Тони стоит 100 миллионов евро. Сколько бы вы заплатили за нападающего, который гарантирует вам 20 голов за сезон? Причём Айвен забил столько мячей за клуб из середины таблицы. Теперь представьте, сколько он может забить в составе топ-клуба. Тони с годами может становиться только лучше, как хорошее вино», – сказал Франк на пресс-конференции.

27-летний Тони ранее находился на радаре у лондонского «Челси».