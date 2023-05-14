«Брентфорд» уверенно переиграл «Вест Хэм»

Практически гарантировавший себе место в АПЛ на новый сезон «Вест Хэм» сегодня гостил у «Брентфорда». «Молотобойцы» не особо хорошо выглядели и уступили со счетом 0:2. Миккель Дамсгор должен был забивать головой в дебюте, но не попал в рамку. А на 20-й минуте Брайан Мбеумо не упустил свой шанс и открыл счет. А перед перерывом подача Бена Ми нашла голову Йоана Висса - 2:0. Дамсгор снова запорол момент уже после удара ногой, а вот соперник вернул интригу, но ненадолго. Саид Бенрахма попал в штангу, а Дэнни Ингс забил из офсайда, ВАР отменил взятие ворот.

«Брентфорд» вышел на девятое место, соперник - 15-й.