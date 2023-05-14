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«Брентфорд» уверенно переиграл «Вест Хэм»

14 Мая 2023 • 18:01 Комментировать
Брентфорд
2:0
Вест Хэм
окончен

Практически гарантировавший себе место в АПЛ на новый сезон «Вест Хэм» сегодня гостил у «Брентфорда». «Молотобойцы» не особо  хорошо выглядели и уступили со счетом 0:2. Миккель Дамсгор должен был забивать головой в дебюте, но не попал в рамку. А на 20-й минуте Брайан Мбеумо не упустил свой шанс и открыл счет. А перед перерывом подача Бена Ми нашла голову Йоана Висса - 2:0. Дамсгор снова запорол момент уже после удара ногой, а вот соперник вернул интригу, но ненадолго. Саид Бенрахма попал в штангу, а Дэнни Ингс забил из офсайда, ВАР отменил взятие ворот.

«Брентфорд» вышел на девятое место, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Брентфорд2:0Вест Хэм
(1:0) Мбеумо Брайан20'  
(2:0) Висса Йоан43'  
Райя ДавидХикки Аарон  77' 85' (Расмуссен Мадс ( 85') Пиннок ИтанМи БенГенри РикоДамсгор Миккель 77' (Баптист Шендон ( 77') Янельт ВиталиЙенсен Матиас 70' (Ониика Фрэнк ( 70') Мбеумо БрайанВисса Йоан 78' (Дасилва Джош ( 78') Шаде Кевин 86' (Годдос Саман ( 86')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаАйер КристофферКокс МэттьюСтевенс Финли
Фабьянски ЛукашДжонсон БенАгер НаифОгбонна АнджелоЭмерсон ПалмиериСоучек Томаш 58' (Бенрахма Саид ( 58') Даунс ФлиннФорнальс Пабло 58' (Дивин Мубама ( 58') Лансини МануэльКорне Максвелл 58' (Райс Деклан ( 58') Ингс Дэнни 83' (Боуэн Джаррод ( 83')
Запасные: Керер ТилоЗума КуртАреола АльфонсКрессуэлл АаронПакета Лукас
14 мая. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Вест Хэм Брентфорд
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