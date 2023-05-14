«Брентфорд» уверенно переиграл «Вест Хэм»

Практически гарантировавший себе место в АПЛ на новый сезон «Вест Хэм» сегодня гостил у «Брентфорда». «Молотобойцы» не особо хорошо выглядели и уступили со счетом 0:2. Миккель Дамсгор должен был забивать головой в дебюте, но не попал в рамку. А на 20-й минуте Брайан Мбеумо не упустил свой шанс и открыл счет. А перед перерывом подача Бена Ми нашла голову Йоана Висса - 2:0. Дамсгор снова запорол момент уже после удара ногой, а вот соперник вернул интригу, но ненадолго. Саид Бенрахма попал в штангу, а Дэнни Ингс забил из офсайда, ВАР отменил взятие ворот.
«Брентфорд» вышел на девятое место, соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Мбеумо Брайан20'
|(2:0) Висса Йоан43'
Райя Давид•Хикки Аарон 77'85' (Расмуссен Мадс (85') •Пиннок Итан•Ми Бен•Генри Рико•Дамсгор Миккель77' (Баптист Шендон (77') •Янельт Витали•Йенсен Матиас70' (Ониика Фрэнк (70') •Мбеумо Брайан•Висса Йоан78' (Дасилва Джош (78') •Шаде Кевин86' (Годдос Саман (86')
Фабьянски Лукаш•Джонсон Бен•Агер Наиф•Огбонна Анджело•Эмерсон Палмиери•Соучек Томаш58' (Бенрахма Саид (58') •Даунс Флинн•Форнальс Пабло58' (Дивин Мубама (58') •Лансини Мануэль•Корне Максвелл58' (Райс Деклан (58') •Ингс Дэнни83' (Боуэн Джаррод (83')
14 мая. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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