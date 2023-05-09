«Арсенал» готов выложить за Райса максимум 80 миллионов евро

Лондонский «Арсенал» может позволить себе заплатить за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса максимум 80 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Джейсон Бёрт, который представляет издание The Telegraph.

Напомним, «Вест Хэм» летом будет просить за Райса сумму в размере 135 миллионов евро. Причём руководство «молотобойцев» не смущает тот факт, что у футболиста остался всего год по контракту. Деклан является приоритетной целью для «Арсенала» на усиление опорной зоны, но запрашиваемый ценник может заставить «канониров» переключить внимание на другие варианты.

В услугах Райса заинтересованы и другие клубы Английской премьер-лиги. Среди них – «Челси» и «Манчестер Юнайтед».