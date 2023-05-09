Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» готов выложить за Райса максимум 80 миллионов евро

09 Мая 2023 • 15:25 Комментировать
Брентфорд
...
Вест Хэм
14.05 16:00

Лондонский «Арсенал» может позволить себе заплатить за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса максимум 80 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Джейсон Бёрт, который представляет издание The Telegraph.

Напомним, «Вест Хэм» летом будет просить за Райса сумму в размере 135 миллионов евро. Причём руководство «молотобойцев» не смущает тот факт, что у футболиста остался всего год по контракту. Деклан является приоритетной целью для «Арсенала» на усиление опорной зоны, но запрашиваемый ценник может заставить «канониров» переключить внимание на другие варианты.

В услугах Райса заинтересованы и другие клубы Английской премьер-лиги. Среди них – «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
15:46 · Англия. Премьер-лига
Макманаман: «Манчестер Сити» будет фаворитом в матчах с «Реалом», но это Лига чемпионов»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Кроос: «Руни сказал, что «Манчестер Сити» уничтожит нас? В прошлом сезоне все думали так же само»
15:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов выложить за Райса максимум 80 миллионов евро
15:19 · Англия. Премьер-лига
Милнер отказался переходить в «Эвертон»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Переговоры по обмену Фати на Невеша в последние дни не могут продвинуться
14:47 · Англия. Премьер-лига
Деку попытается убедить Рафинью вернуться в АПЛ
14:40 · Англия. Премьер-лига
Почеттино хочет оставить Канте в «Челси»
14:34 · Англия. Премьер-лига
Виллиан: «Челси» был первым клубом, который интересовался мной, когда я играл в «Шахтёре»
14:29 · Англия. Премьер-лига
Гакпо высказался о смене позиции в «Ливерпуле»
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» может вновь отдать Фелиша в аренду
14:04 · Англия. Премьер-лига
Эриксен рассказал, что в нём изменилось после перенесённой остановки сердца
13:46 · Англия. Премьер-лига
Окружение Холанна верит, что Эрлинг однажды будет играть в «Реале» 1
13:41 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва в прошлом сезоне выразил желание играть за «Реал»
13:00 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» будет готов отпустить Пау Торреса за 30 миллионов евро
12:54 · Англия. Премьер-лига
Холанн изначально планировал провести в «Манчестер Сити» три сезона
Все новости
Рекомендуем