Мойес заявил, что в «Вест Хэме» уже смирились с уходом из клуба Райса

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес уже уверен, что в следующем году в его клубе не будет талантливого хавбека Деклана Райса. Однако у английского специалиста есть малая надежда на то, что «молотобойцам» удастся удержать в команде англичанина.

«Мы прекрасно понимаем, что в следующем сезоне у нас не будет Деклана Райса. Мы бы хотели, чтобы он остался игроком «Вест Хэма», но мы понимаем, что это может быть не так. Это лишь один из сценариев его будущего», - цитирует Мойеса Sky Sports.

Главным претендентом на Райса считается лондонский «Арсенал». Ранее сообщалось, что Райс не хотел бы покидать Лондон в случае ухода из своего нынешнего клуба.