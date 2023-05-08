Гендузи может заменить Райса в «Вест Хэме»

Лондонский «Вест Хэм» определился с одним из кандидатов на замену своему полузащитнику Деклану Райсу, который с большой долей вероятности покинет команду ближайшим летом. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «молотобойцы» хотят приобрести на замену англичанину Маттео Гендузи из «Марселя».

Француз ранее выступал в Премьер-лиге в составе лондонского «Арсенала», который как раз является фаворитом на трансфер Райса. В услугах Гендузи также заинтересована «Астон Вилла», которую тренирует Унаи Эмери. Напомним, именно испанский специалист в своё время пригласил Маттео в «Арсенал».

На счету Гендузи два гола и четыре ассиста в нынешнем розыгрыше Лиги 1.