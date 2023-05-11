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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Спортивный директор «Ромы» может перебраться в клуб АПЛ

11 Мая 2023 • 21:31 Комментировать
Брентфорд
...
Вест Хэм
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14.05 16:00

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту интересен английскому «Вест Хэму».

Как неоднократно отмечалось в СМИ, португалец находится не в лучших отношениях со своим соотечественником Жозе Моуринью, занимающим должность главного тренера «Ромы». По сведениям Football Italia, ссылающегося на источники из Испании, со следующего сезона Пинту может занять пост спортивного директора «Вест Хэма». Также к 38-летнему специалисту проявляет интерес другой клуб Английской премьер-лиги, название которого пока не раскрывается.

Тьягу Пинту связан с «Ромой» контрактом, рассчитанным до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Вест Хэм Тьягу Пинту
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БРЕНТФОРД ВЕСТ ХЭМ
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