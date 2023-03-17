Гвардиола: «Компани – одна из величайших легенд в истории «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил наставника «Бёрнли» Венсана Компани, который является экс-капитаном «горожан». Бельгиец завтра встретится со своим бывшим клубом в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

«Компани – одна из величайших легенд в истории «Манчестер Сити». Венсан очень мне помог, даже несмотря на то, что часто травмировался. Он был примерным капитаном и отличным человеком», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

«Бёрнли» Компани в данный момент уверенно лидирует в Чемпионшипе и с большой долей вероятности добудет повышение в Английскую премьер-лигу. Отрыв «бордовых» от зоны плей-офф составляет 19 очков.