Гвардиола: «Мы провели отличный месяц»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после победы своей команды над «Бёрнли» в Кубке Англии (6:0).

«Горожане» вышли в полуфинал благодаря хет-трику Эрлинга Холанна, дублю Хулиана Альвареса и голу Коула Палмера.

«Это был отличный месяц: ранее мы обыграли «Ньюкасл», «РБ Лейпциг» и «Кристал Пэлас», а сегодня вновь показали впечатляющую игру. Особенно удался второй тайм, по ходу которого мы выглядели гораздо лучше.

Я не удивлён успехам «Бёрнли» в Чемпионшипе. Будет интересно встретиться с этой командой в Премьер-лиге в следующем сезоне», – приводит BBC слова Гвардиолы.