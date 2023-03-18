Холанн стал лишь шестым в истории представителем АПЛ, достигшим отметки в 40 голов за сезон

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн преодолел отметку в 40 забитых мячей в текущей кампании.

Норвежец отличился на 32-й, 35-й и 59-й минутах проходящего сейчас матча Кубка Англии против «Бёрнли». Холанн стал лишь шестым футболистом, забившим 40 и более голов за сезон во всех турнирах, выступая за клуб Английской премьер-лиги. Ранее это удавалось только Руду ван Нистелрою, Мохамеду Салаху, Энди Коулу, Криштиану Роналду и Гарри Кейну.

Следить за ходом поединка «Манчестер Сити» – «Бёрнли» можно на сайте LiveResult, где ведётся текстовая трансляция. Эрлинг Холанн, к слову, был заменён на 63-й минуте встречи.