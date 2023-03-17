Гвардиола: «Глядя на Компани я понимаю, насколько постарел»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил тренерские успехи своего бывшего подопечного Венсана Компани во главе «Бёрнли». Напомним, «бордовые» сейчас лидируют в Чемпионшипе с отрывом в 19 очков от зоны плей-офф.

«Я обеспокоен, ведь ещё недавно Компани был моим игроком, а сейчас он будет стоять на другой стороне бровки в качестве тренера соперника. Глядя на Венсана я понимаю, насколько постарел», – сказал 52-летний Гвардиола на пресс-конференции.

Завтра Компани выведет «Бёрнли» на матч против своего бывшего клуба в четвертьфинале Кубка Англии. Напомним, в двух последних сезонах «Манчестер Сити» доходил в этом турнире максимум до полуфинала.