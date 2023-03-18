«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» с теннисным счётом, у Холанна хет-трик

В борьбе за первую путёвку в полуфинал Кубка Англии сошлись «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Гости продержались только полчаса, после чего пропускали и пропускали. Эрлинг Холанн оказался один на один с голкипером и пробил под ним. Тут же норвежец замкнул прострел Фила Фодена, перебросив вратаря. После перерыва Фоден пробил в штангу, а Холанн добавил мяч в сетку - очередной хет-трик! Хулиан Альварес записал свою фамилию на табло, замкнув прострела Кевина де Брёйне во вратарскую. Голкипер справился с навесом Фодена, но недалеко выбил мяч, и Коул Палмер добил. Шестой гол забил Альварес, здорово реализовав выход один на один.

6:0, «Манчестер Сити» идет дальше.