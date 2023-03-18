«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» с теннисным счётом, у Холанна хет-трик

В борьбе за первую путёвку в полуфинал Кубка Англии сошлись «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Гости продержались только полчаса, после чего пропускали и пропускали. Эрлинг Холанн оказался один на один с голкипером и пробил под ним. Тут же норвежец замкнул прострел Фила Фодена, перебросив вратаря. После перерыва Фоден пробил в штангу, а Холанн добавил мяч в сетку - очередной хет-трик! Хулиан Альварес записал свою фамилию на табло, замкнув прострела Кевина де Брёйне во вратарскую. Голкипер справился с навесом Фодена, но недалеко выбил мяч, и Коул Палмер добил. Шестой гол забил Альварес, здорово реализовав выход один на один.
6:0, «Манчестер Сити» идет дальше.
Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг32'
|(2:0) Холанн Эрлинг35'
|(3:0) Холанн Эрлинг59'
|(4:0) Альварес Хулиан62'
|(5:0) Палмер Коул68'
|(6:0) Альварес Хулиан73'
Ортега Штефан•Уокер Кайл•Диаш Рубен63' (Аканджи Мануэль (63') •Лапорт Эмерик•Родри Эрнандес66' (Гомес Серхио (66') •Льюис Рико66' (Филлипс Кэлвин (66') •Марез Рияд•Де Брёйне Кевин89' (Грилиш Джек (89') •Альварес Хулиан•Фоден Фил•Холанн Эрлинг63' (Палмер Коул (63')
Запасные: Аке Натан•Эдерсон Мораес•Гюндоган Илкай•Стоунс Джон
Пикок-Фаррелл Бэйли•Робертс Коннор II•Аль-Дахиль Амин•Бейер Джордан•Маатсен Иан77' (Бастьен Самюэль (77') •Гудмундссон Йоханн46' (Барнс Эшли (46') •Каллен Джош•Витиньо Виктор II77' (Тэйлор Чарли (77') •Телла Нейтан64' (Обафеми Майкл (64') •Зарури Анасс•Фостер Лайл46' (Корк Джек (46')
18 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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