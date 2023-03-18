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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» с теннисным счётом, у Холанна хет-трик

18 Марта 2023 • 22:40 Комментировать
Манчестер Сити
6:0
Бёрнли
окончен

В борьбе за первую путёвку в полуфинал Кубка Англии сошлись «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Гости продержались только полчаса, после чего пропускали и пропускали. Эрлинг Холанн оказался один на один с голкипером и пробил под ним. Тут же норвежец замкнул прострел Фила Фодена, перебросив вратаря. После перерыва Фоден пробил в штангу, а Холанн добавил мяч в сетку - очередной хет-трик! Хулиан Альварес записал свою фамилию на табло, замкнув прострела Кевина де Брёйне во вратарскую. Голкипер справился с навесом Фодена, но недалеко выбил мяч, и Коул Палмер добил. Шестой гол забил Альварес, здорово реализовав выход один на один.

6:0, «Манчестер Сити» идет дальше.

Протокол игры  
Манчестер Сити6:0Бёрнли
(1:0) Холанн Эрлинг32'  
(2:0) Холанн Эрлинг35'  
(3:0) Холанн Эрлинг59'  
(4:0) Альварес Хулиан62'  
(5:0) Палмер Коул68'  
(6:0) Альварес Хулиан73'  
Ортега ШтефанУокер КайлДиаш Рубен 63' (Аканджи Мануэль ( 63') Лапорт ЭмерикРодри Эрнандес 66' (Гомес Серхио ( 66') Льюис Рико 66' (Филлипс Кэлвин ( 66') Марез РиядДе Брёйне Кевин 89' (Грилиш Джек ( 89') Альварес ХулианФоден ФилХоланн Эрлинг 63' (Палмер Коул ( 63')
Запасные: Аке НатанЭдерсон МораесГюндоган ИлкайСтоунс Джон
Пикок-Фаррелл БэйлиРобертс Коннор IIАль-Дахиль АминБейер ДжорданМаатсен Иан 77' (Бастьен Самюэль ( 77') Гудмундссон Йоханн 46' (Барнс Эшли ( 46') Каллен ДжошВитиньо Виктор II 77' (Тэйлор Чарли ( 77') Телла Нейтан 64' (Обафеми Майкл ( 64') Зарури АнассФостер Лайл 46' (Корк Джек ( 46')
Запасные: Мурич АриянетБенсон МанюэльДервисоглу ХалилТвайн Скотт
18 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Бёрнли Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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