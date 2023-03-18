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Англия. Кубок Англии

​«Манчестер Сити» объявил состав на игру с «Бёрнли»

18 Марта 2023 • 19:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1 1.15 X 8.00 2 18.00
Через 0 ч. 19 мин.

В субботу «Манчестер Сити» под руководством блистательного Хосепа Гвардиолы встретится в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Бёрнли». Накануне игры наставник «горожан» объявил стартовый состав своей команды, которая в середине недели уничтожила в 1/8 финала немецкий «Лейпциг».

«Манчестер Сити»: Ортега Морено, Уокер, Диас, Лапорт, Льюис, Родриго, де Брёйне, Марез, Альварес, Фодел, Холанн.

Запас: Эдерсон, Филипс, Стоунз, Аке, Гюндоган, Грилиш, Гомес, Аканжи, Палмер.

Следить за событиями игры между «Манчестер Сити» и «Бернли» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 

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Бёрнли Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БЁРНЛИ
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