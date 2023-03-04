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Англия. Кубок Англии

Гвардиола прокомментировал успехи Компани в «Бёрнли»

04 Марта 2023 • 02:29 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
18.03 20:45

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о работе Венсана Компани в «Бёрнли».

Экс-защитник «горожан» возглавил «кларетовых» перед началом текущего сезона. На текущий момент его команда уверенно лидирует в Чемпионшипе.

Именно «Бёрнли» стал соперником «Манчестер Сити» по четвертьфиналу Кубка Англии, и Гвардиола высказался об успехах Компани: «Он покинул зону комфорта и взялся за работу в клубе, который только что вылетел из Премьер-лиги. Он не стал искать лёгких путей, поэтому начал тренировать в Англии с Чемпионшипа. Сейчас команда отлично выглядит и здорово играет», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.

Матч «Манчестер Сити» – «Бёрнли» состоится 18 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Венсан Компани
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БЁРНЛИ
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