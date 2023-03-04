Гвардиола прокомментировал успехи Компани в «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о работе Венсана Компани в «Бёрнли».

Экс-защитник «горожан» возглавил «кларетовых» перед началом текущего сезона. На текущий момент его команда уверенно лидирует в Чемпионшипе.

Именно «Бёрнли» стал соперником «Манчестер Сити» по четвертьфиналу Кубка Англии, и Гвардиола высказался об успехах Компани: «Он покинул зону комфорта и взялся за работу в клубе, который только что вылетел из Премьер-лиги. Он не стал искать лёгких путей, поэтому начал тренировать в Англии с Чемпионшипа. Сейчас команда отлично выглядит и здорово играет», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.

Матч «Манчестер Сити» – «Бёрнли» состоится 18 марта.