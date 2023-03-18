Ширер: «Холанн может забить 60 голов»

Известный английский экс-нападающий Алан Ширер высказался на тему успехов Эрлинга Холанна.

Норвежский форвард «Манчестер Сити» отметился очередным хет-триком – в этот раз пострадал «Бёрнли». Встреча Кубка Англии завершилась победой «горожан» со счётом 6:0.

«Манчестер Сити» плохо смотрелся в первые полчаса игры, но Холанн сделал своё дело. Он может забить 50 или даже 60 голов. Это просто безумие», – цитирует издание BBC лучшего бомбардира в истории Английской премьер-лиги.

В активе Эрлинга Холанна 42 забитых мяча в 37 поединках текущей кампании за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях.