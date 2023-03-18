Холанн ответил на вопрос о своих целях на сезон

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн пообщался с журналистами после очередного впечатляющего матча.

Норвежец оформил хет-трик в поединке Кубка Англии против «Бёрнли» (6:0), а на 63-й минуте был заменён.

«7:0 и 6:0 – отличные результаты перед уходом на международный перерыв. Я очень доволен. На текущем этапе сезона мы должны проявлять себя наилучшим образом, и пока, думаю, нам это удаётся.

Как нападающий, я люблю забивать голы, но у меня нет конкретной цели на сезон. Я сосредоточен не на том, сколько голов я забью, а на том, чтобы как можно чаще получать возможность забить. Будут возможности – будут и голы», – цитирует BBC Холанна.