Компани и Гвардиола обнялись перед стартом матча Кубка Англии

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани тепло поприветствовал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу перед стартом очной встречи в четвертьфинале Кубка Англии.

Компани обнялся с Гвардиолой на бровке поля, также главного тренера «Бёрнли» тёплыми овациями поприветствовала публика, пришедшая на матч на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Напомним, что молодой тренер Компани, которому всего 36 лет, был игроком «горожан» до 2019 года. Вместе с Гвардиолой в манчестерском клубе он взял несколько трофеев, а после отправился доигрывать на родину – в «Андерлехт». А вскоре завершил тренерскую карьеру.

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