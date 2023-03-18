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Англия. Кубок Англии

Компани и Гвардиола обнялись перед стартом матча Кубка Англии

18 Марта 2023 • 21:07 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Бёрнли
1 1.25 X 5.40 2 13.00
1-й тайм

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани тепло поприветствовал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу перед стартом очной встречи в четвертьфинале Кубка Англии.

Компани обнялся с Гвардиолой на бровке поля, также главного тренера «Бёрнли» тёплыми овациями поприветствовала публика, пришедшая на матч на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Напомним, что молодой тренер Компани, которому всего 36 лет, был игроком «горожан» до 2019 года. Вместе с Гвардиолой в манчестерском клубе он взял несколько трофеев, а после отправился доигрывать на родину – в «Андерлехт». А вскоре завершил тренерскую карьеру.

Не пропустите все подробности матча Кубка Англии в онлайне от портала Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Венсан Компани
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БЁРНЛИ
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