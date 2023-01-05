«Тоттенхэм» одержал свою самую крупную победу в лондонских дерби в 21-м веке

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» реабилитировался за поражение от «Астон Виллы», обыграв в гостевом матче «Кристал Пэлас». Подопечные итальянского специалиста Антонио Конте забили сопернику четыре безответных мяча.

Как оказалось, это была самая крупная победа «Тоттенхэма» в лондонских дерби в 21-м веке. В последний раз столь же крупно «Тоттенхэм» побеждал в мае 1998 года - тогда «шпоры» со счетом 6:2 затоптали «Уимблдон».

В следующем туре «Тоттенхэм» снова ждет лондонское дерби - куда более статусное, против «Арсенала», лидирующего в турнирной таблице чемпионата.