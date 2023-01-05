Кейн: «Я чувствую себя бодро и свежо»

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» реабилитировался за поражение от «Астон Виллы», обыграв в гостевом матче «Кристал Пэлас». Два гола в этой игре забил лидер нападения «Тоттенхэма» Гарри Кейн, который дошел до четвертьфинала чемпионата мира с английской сборной. Тем не менее, он заявил, что ничуть не чувствует себя уставшим.

- Первый мой гол мне понравился, второй был более привычным, такие вещи я часто практикую на тренировках. Приятно, что меня сравнивают с таким игроком, как Алан Ширер, я буду стараться побить его достижения. Я чувствую себя бодрым и свежим, и надеюсь сохранить это чувство до конца сезона, - цитирует слова Кейна BBC Sport.