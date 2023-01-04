​«Тоттенхэм» объявил состав на матч с «Кристал Пэлас»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» примет в лондонском дерби «Тоттенхэм», и накануне игры наставник «шпор» Антонио Конте объявил состав своей команды.

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Ленгле, Догерти, Хёйбьерг, Скипп, Перишич, Брайан, Сон, Кейн.

Запасные: Форстер, Дэвис, Танганга, Санчес, Сессеньон, Ройаль, Спенс, Сарр, Уайт.

Следить за событиями игры девятнадцатого тура английской Премьер-лиги между лондонскими клубами «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.