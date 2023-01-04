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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» объявил состав на матч с «Кристал Пэлас»

04 Января 2023 • 22:41 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Тоттенхэм
1 3.30 X 3.45 2 2.20
1-й тайм

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» примет в лондонском дерби «Тоттенхэм», и накануне игры наставник «шпор» Антонио Конте объявил состав своей команды.

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Ленгле, Догерти, Хёйбьерг, Скипп, Перишич, Брайан, Сон, Кейн.

Запасные: Форстер, Дэвис, Танганга, Санчес, Сессеньон, Ройаль, Спенс, Сарр, Уайт.

Следить за событиями игры девятнадцатого тура английской Премьер-лиги между лондонскими клубами «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 

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Тоттенхэм Кристал Пэлас
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ТОТТЕНХЭМ
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
0
3.65 3.65 2.04
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32 мин
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