Кейн стабилен, как будильник - первый в истории АПЛ, забивший по 10 и более голов во все дни недели, кроме пятницы

Лондонский «Тоттенхэм» сражается в гостевом матче девятнадцатого тура АПЛ с «Кристал Пэлас», и в начале второй половины игры Гарри Кейн открыл счет. Это был десятый гол нападающего «Тоттехэма» в матчах АПЛ, состоявшихся в среду, и он установил своеобразный рекорд.

Кейн - первый игрок в истории Лиги, который забивал по десять голов в шести из семи дней недели. Ему осталось лишь поправить свою результативность по пятницам - но тут, пожалуй, дело не в Кейне, а в том, что по пятницам в Англии играют редко.

Следить за событиями игры девятнадцатого тура английской Премьер-лиги между лондонскими клубами «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.