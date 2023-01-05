«Тоттенхэм» за тайм разгромил «Кристал Пэлас»

Первый тайм матча 19-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» прошёл впустую, но после перерыва было что вспомнить. Иван Перишич в касание с левого фланга набросил мяч на голову Гарри Кейна, и счет открыт. Вскоре Бриан Хиль подобрал мяч на правой бровке и сыграл вперед на Кейна, который вторым касанием снова забил. Хынмин Сон в штрафной протолкнул мяч на Мэтта Доэрти, и снова гол. Довольно быстро отличился и сам корец, отобрав мяч у чужих ворот - 4:0.
«Шпоры» прервали серию матчей без побед и закрепились на пятом месте, соперник делит 11-е место.
Протокол игры
|48'Кейн Гарри (0:1)
|53'Кейн Гарри (0:2)
|68'Доэрти Мэтт (0:3)
|72'Хын-Мин Сон (0:4)
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Уорд Джоэл•Дукуре Шейк•Шлупп Джеффри 61'61' (Матета Жан-Филипп (61') •Олисе Майкл73' (Эдуар Одсонн (73') •Эзе Эберечи74' (Хьюз Уилл (74') •Заха Уилфрид•Айю Джордан
Льорис Уго•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик•Ленгле Клеман86' (Уайт Харви (86') •Доэрти Мэтт78' (Эмерсон Жуниор (78') •Скипп Оливер 42'67' (Сарр Пап Матар (67') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Перишич Иван86' (Дэвис Бен (86') •Хиль Бриан 77'77' (Сессеньон Райан (77') •Кейн Гарри•Хын-Мин Сон
04 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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