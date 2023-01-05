«Тоттенхэм» за тайм разгромил «Кристал Пэлас»

Первый тайм матча 19-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» прошёл впустую, но после перерыва было что вспомнить. Иван Перишич в касание с левого фланга набросил мяч на голову Гарри Кейна, и счет открыт. Вскоре Бриан Хиль подобрал мяч на правой бровке и сыграл вперед на Кейна, который вторым касанием снова забил. Хынмин Сон в штрафной протолкнул мяч на Мэтта Доэрти, и снова гол. Довольно быстро отличился и сам корец, отобрав мяч у чужих ворот - 4:0.

«Шпоры» прервали серию матчей без побед и закрепились на пятом месте, соперник делит 11-е место.