Сон Хынмин: «Надеюсь, это поворотный момент для меня»

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» реабилитировался за поражение от «Астон Виллы», обыграв в гостевом матче «Кристал Пэлас». Четвертый гол в этой игре забил корейский нападающий Сон Хынмин, который не мог забить в чемпионате аж с середины сентября. Он надеется, что дальше все будет идти по нарастающей.

- Тут трудно играть, имеется ввиду, играть хорошо. Но во второй половине игры нам это удалось. Мы доминировали и забили четыре мяча. Я очень рад, что прервал свою сухую серию. Голы очень важны для возвращения уверенности в себе. Очень важный гол для меня, надеюсь, это был поворотный момент, - цитирует Хынмина Sky Sports.