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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн и Сон Хынмин обошли пару Салах-Мане

05 Января 2023 • 00:56 Комментировать
Кристал Пэлас
0:4
Тоттенхэм
окончен

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» реабилитировался за поражение от «Астон Виллы», обыграв в гостевом матче «Кристал Пэлас». Начало разгрому положил в начале второго тайма Гарри Кейн - а там, где забивает Кейн, то, известное дело, стремится забить и Сон Хын Мин.

Он забил четвертый гол в матче, и данная игра оказалась 34-й в АПЛ, в которой Кейн и Сон Хын Мин забивали вместе. По этому показателю они обошли пару Мохамед Салах-Садио Мане.

В следующем туре Кейн и Мин снова будут пытаться забить, и это будет куда важнее, ведь противостоять им будет другой лондонский клуб - «Арсенал». 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Мохамед Салах Садио Мане Гарри Кейн Сон Хынмин
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