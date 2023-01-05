Кейн и Сон Хынмин обошли пару Салах-Мане

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» реабилитировался за поражение от «Астон Виллы», обыграв в гостевом матче «Кристал Пэлас». Начало разгрому положил в начале второго тайма Гарри Кейн - а там, где забивает Кейн, то, известное дело, стремится забить и Сон Хын Мин.

Он забил четвертый гол в матче, и данная игра оказалась 34-й в АПЛ, в которой Кейн и Сон Хын Мин забивали вместе. По этому показателю они обошли пару Мохамед Салах-Садио Мане.

В следующем туре Кейн и Мин снова будут пытаться забить, и это будет куда важнее, ведь противостоять им будет другой лондонский клуб - «Арсенал».