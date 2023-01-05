Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дубль Кейна случился в его 300-м матче в АПЛ за «Тоттенхэм»

05 Января 2023 • 01:14 Комментировать
Кристал Пэлас
0:4
Тоттенхэм
окончен

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» реабилитировался за поражение от «Астон Виллы», обыграв в гостевом матче «Кристал Пэлас».Два первых мяча «Тоттенхэма» в этой игре забил Гарри Кейн - лучший бомбардир клуба за всю его историю выступлений в высшей лиге английского футбола.

На счету Кейна уже 196 голов в АПЛ в составе лондонского клуба. Кроме того, как оказалось, прошедший матч был для него 300-м за «Тоттенхэм» в высшей лиге - и отметил он его, конечно же, приличествующим калибру такого игрока образом.

В следующем туре «Тоттенхэм» сразится с лидером чемпионата - «Арсеналом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
0
1
2.05 3.45 3.75
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Вест Хэм Вест Хэм
2
2
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
4
3.30 3.45 2.20
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1
1
1.92 3.60 4.00
Видео
05.01.23 в 23:00
Челси Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити
5.40 4.30 1.62
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Января
01:14 · Англия. Премьер-лига
Дубль Кейна случился в его 300-м матче в АПЛ за «Тоттенхэм»
01:03 · Англия. Премьер-лига
Сон Хынмин сравнялся по голам в АПЛ с Тедди Шерингемом
00:56 · Англия. Премьер-лига
Кейн и Сон Хынмин обошли пару Салах-Мане
00:53 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» едва не обыграл «Астон Виллу»
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» за тайм разгромил «Кристал Пэлас»
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» наконец-то не проиграл и покинул зону вылета
00:36 · Англия. Премьер-лига
Впервые в истории АПЛ матч обслуживает лайнсмен-сикх
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» одолел «Саутгемптон», забив с единственного удара в створ на две команды
00:21 · Англия. Премьер-лига
​Адама Траоре: «Лопетеги всё поменял»
00:14 · Англия. Премьер-лига
Кейн стабилен, как будильник - первый в истории АПЛ, забивший по 10 и более голов во все дни недели, кроме пятницы
00:06 · Англия. Премьер-лига
Марш: «Ненавижу стресс»
00:01 · Англия. Премьер-лига
Мойес опечален смертью Голда
04 Января
22:41 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» объявил состав на матч с «Кристал Пэлас»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Чупо-Мотингом
Все новости
Рекомендуем