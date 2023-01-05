Дубль Кейна случился в его 300-м матче в АПЛ за «Тоттенхэм»

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» реабилитировался за поражение от «Астон Виллы», обыграв в гостевом матче «Кристал Пэлас».Два первых мяча «Тоттенхэма» в этой игре забил Гарри Кейн - лучший бомбардир клуба за всю его историю выступлений в высшей лиге английского футбола.

На счету Кейна уже 196 голов в АПЛ в составе лондонского клуба. Кроме того, как оказалось, прошедший матч был для него 300-м за «Тоттенхэм» в высшей лиге - и отметил он его, конечно же, приличествующим калибру такого игрока образом.

В следующем туре «Тоттенхэм» сразится с лидером чемпионата - «Арсеналом».