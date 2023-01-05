Конте: «Победа придаст уверенности в себе»

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» реабилитировался за поражение от «Астон Виллы», обыграв в гостевом матче «Кристал Пэлас». События игры прокомментировал итальянский специалист Антонио Конте, наставник победившей команды.

- Мы хорошо начали игру, сразу начав создавать сопернику трудности. Но к середине первого тайма мы чуть утратили инициативу, были моменты, когда мы могли пропустить. Во втором тайме мы использовали свои шансы и получили хороший результат. Он придасть уверенности игрокам. Я доволен, наши нападающие забили, Кейн сделал это дважды, наконец-то забил и Сон, для него это важно, голы повышают его самооценку, - цитирует Конте Sky Sports.