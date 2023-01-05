Виейра: «Мы не заслужили такое поражение»

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» реабилитировался за поражение от «Астон Виллы», обыграв в гостевом матче «Кристал Пэлас».Все четыре гола влетели в ворота «орлов» во второй половине игры. Наставник «Кристал Пэлас» Патрик Виейра считает, что команда не заслужила такое жестокое поражение.

- Тяжелый вечер. Мы получили четыре гола. Трудно понять это. Надо проанализировать, но как-то в другом ключе. Мы должны были забивать сегодня. Но Льорис спасал свою команду. Мы не заслужили поражение со счетом 0:4. В последних двух домашних матчах мы пропустили семь голов, это слишком много. Надо искать баланс, - цитирует слова Виейра BBC Sport.