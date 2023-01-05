Сон Хынмин сравнялся по голам в АПЛ с Тедди Шерингемом

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» реабилитировался за поражение от «Астон Виллы», обыграв в гостевом матче «Кристал Пэлас». Последний, четвертый мяч «шпор» в этой игре забил корейский нападающий Сон Хынмин.

Он стал для него 97-м за все время выступлений в высшей лиге английского футбола в составе «Тоттенхэма», и по этому показателю Сон вышел на второе место в истории клуба, сравнявшись с Тедди Шерингемом. Ну а впереди лишь один футболист - и это Гарри Кейн, который забил 196 мячей за «Тоттенхэм» в чемпионате Англии.

В следующем туре «Тоттенхэм» сразится с лидером чемпионата - «Арсеналом».