Конте намекнул на нечестную работу ВАР

Гол, который мог принести «Тоттенхэму» победу над «Спортингом» и билет в плей-офф Лиги чемпионов, был отменён на неделе. Антонио Конте был возмущён и даже заработал красную карточку. После игры тренер «шпор» прошёлся по ВАР, и теперь его наказание может быть ужесточено.

«Я сказал то, что сказал. Я не изменил своего мнения за пару дней», - сказал Конте в пятницу на пресс-конференции.

«Я по-прежнему считаю, что с системой ВАР ошибиться невозможно – у тебя есть повторы, есть время. Я надеюсь в любой ситуации видеть честность, но когда ошибается ВАР… я не хочу говорить то, что сейчас думаю», - высказался тренер.