«Тоттенхэм» вырвал сверхволевую победу в игре с «Борнмутом»

«Тоттенхэм» гостил у «Борнмута» в 14-м туре Премьер-лиги и создал множество моментов, но игра получилась сложной. Киффер Мур ударом со средней дистанции открыл счет. Он же на 50-й минуте оформил дубль, пробив головой в цель рикошетом от перекладины. Тут же Райан Сессеньон отыграл один мяч, разыграв комбинацию с Эмилем Хёйбьергом. Бен Дэвис сравнял счет после подачи углового - 2:2. Лишь на 90-й минуте гости смогли совершить чудо и забить третий гол. Снова корнер, и после отскока Родриго Бентанкур вырвал победу - 3:2.
Лондонцы вырвались на третье место.
Протокол игры
|(1:0) Мур Киффер22'
|(2:0) Мур Киффер50'
|57'Сессеньон Райан (2:1)
|73'Дэвис Бен (2:2)
|90'Бентанкур Родриго (2:3)
Траверс Марк•Смит Адам•Мефам Крис•Сенеси Маркос•Тавернер Маркус78' (Фредерикс Райан (78') •Земура Джордан•Кук Льюис• 82'Хефферсон Лерма•Соланке Доминик89' (Стивенс Джек (89') •Биллинг Филип63' (Энтони Джейдон (63') •Мур Киффер
Льорис Уго•Санчес Давинсон58' (Дайер Эрик (58') •Ленгле Клеман•Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор63' (Перишич Иван (63') •Сессеньон Райан 61'84' (Хиль Бриан (84') •Скипп Оливер46' (Лукас Моура (46') •Биссума Ив59' (Бентанкур Родриго (59') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Кейн Гарри• 70'Сон Хын Мин
Запасные: Танганга Джафет•Доэрти Мэтт•Спенс Джед•Форстер Фрейзер
29 октября. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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