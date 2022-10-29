«Тоттенхэм» вырвал сверхволевую победу в игре с «Борнмутом»

«Тоттенхэм» гостил у «Борнмута» в 14-м туре Премьер-лиги и создал множество моментов, но игра получилась сложной. Киффер Мур ударом со средней дистанции открыл счет. Он же на 50-й минуте оформил дубль, пробив головой в цель рикошетом от перекладины. Тут же Райан Сессеньон отыграл один мяч, разыграв комбинацию с Эмилем Хёйбьергом. Бен Дэвис сравнял счет после подачи углового - 2:2. Лишь на 90-й минуте гости смогли совершить чудо и забить третий гол. Снова корнер, и после отскока Родриго Бентанкур вырвал победу - 3:2.

Лондонцы вырвались на третье место.