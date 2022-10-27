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Абрахам заинтересовал ещё один лондонский клуб слухи

27 Октября 2022 • 22:52 Комментировать
Борнмут
...
Тоттенхэм
1 5.00 X 3.85 2 1.68
29.10 17:00

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в Лондон, но не в родной для себя «Челси».

Слухи давно связывают англичанина, успешно проведшего прошлый сезон в Италии, с возможным возвращением в «Челси», также интерес приписывается «Манчестер Юнайтед». По сведениям издания Calciomercato, 25-летний форвард входит в сферу трансферных интересов «Тоттенхэма» на следующее лето.

Тэмми Абрахам стал автором двух забитых мячей и двух результативных передач в 14 матчах нынешнего сезона в составе «Ромы». Контракт футболиста с римлянами рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 50 млн евро.

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Рома Тоттенхэм Тэмми Абрахам трансферы футбола - лето 2023
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