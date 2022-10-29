«Тоттенхэм» – рекордсмен АПЛ последних сезонов по гостевым победам, вырванным в концовках

«Тоттенхэм» снова добыл три очка, поразив ворота соперников в компенсированное время.

«Шпоры» вырвали волевую победу над «Борнмутом» на 92-й минуте (3:2) усилиями Родриго Бентанкура. С начала прошлого сезона лондонцы уже в четвёртый раз выиграли на выезде, забив решающий мяч после 90-й минуты – самый высокий показатель в Английской премьер-лиге. Ближайшие преследователи сумели победить таким образом только дважды за обозначенный период.

Триумф в сегодняшней встрече позволил коллективу Антонио Конте сохранить за собой третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии после 13 туров.