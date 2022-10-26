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«Тоттенхэм» поддержит Конте на трансферном рынке

26 Октября 2022 • 15:36 Комментировать
Борнмут
...
Тоттенхэм
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29.10 17:00

Лондонский «Тоттенхэм» поддержит своего главного тренера Антонио Конте на трансферном рынке. Руководство «шпор» намерено усилить команду в январе, чтобы убедить итальянца продлить истекающее в конце сезона соглашение. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Помимо пришедших футболистов, команда намерена также избавиться от игроков, которые не входят в планы главного тренера. Конкретные имена пока не называются.

В данный момент «Тоттенхэм» находится на третьем месте в турнирной таблице. Если «Челси» выиграет свой матч в запасе против «Ливерпуля», то «пенсионеры» обойдут «шпор».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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