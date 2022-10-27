Реднапп – о Павлюченко: «Фантастический бомбардир и прекрасный человек»

Бывший наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался о новости о завершении карьеры своего подопечного Романа Павлюченко.

«Фантастический бомбардир завершил карьеру. Пав был действительно хорошим игроком, топ-футболистом, а также прекрасным человеком», — приводит слова английского специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в составе «Тоттенхэма» Павлюченко, объявивший сегодня об окончании выступлений, провёл 113 поединков и забил 42 гола в рамках всех состязаний. Также на клубном уровне Роман примерял футболки «Спартака», «Локомотива», «Кубани» и «Урала». Последним коллективом в карьере форварда стал клуб «Знамя».

