Будущее Конте в «Тоттенхэме» будет зависеть от трансферной активности клуба

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте сможет продолжить работу в клубе, если получит требуемые средства для усиления состава.

После недавнего поражения от «Ньюкасла» в матче Английской премьер-лиги (1:2) итальянец признал, что его команде не хватает глубины состава, чтобы соревноваться с грандами в условиях перегруженного графика и проблем с травмами. По информации итальянских ресурсов, Конте не против остаться в Лондоне на долгий срок, если боссы «шпор» смогут удовлетворить его амбициозные запросы по трансферам.

Действующее соглашение Антонио Конте с «Тоттенхэмом» истекает по окончании нынешнего сезона.