Де Дзерби: «Чтобы выиграть, нужно забить, а у нас не получилось»

Одиннадцатый тур английского чемпионата начался с матча между «Брентфордом» и «Брайтоном», в котором подопечные Томаса Франка одержали победу благодаря двум голам Айвена Тоуни. Итоги игры прокомментировал итальянский наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби.

- Я думаю, что для победы нужно забивать голы, а у нас был 21 удар по воротам, но ни одного гола. И мы слишком часто теряли мяч. Повторюсь - хотя сыграли мы хорошо, для победы надо забивать. Потенциал был, но мы ошибались в последнем пасе, в навесах, мы допустили слишком много ошибок, - пояснил де Дзерби, слова которого цитирует Sky Sports.