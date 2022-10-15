Тренер «Брентфорда»: «Мы идеально ответили на предыдущую неудачу»

Одиннадцатый тур английского чемпионата начался с матча между «Брентфордом» и «Брайтоном», в котором подопечные Томаса Франка одержали победу благодаря двум голам Айвена Тоуни. Наставник «Брентфорда» очень доволен результатом, считая его достойным ответом на неудачу в предыдущем туре.

- Почти идеальный ответ на наше предыдущее поражение. Мы многое делали правильно в последних матчах, но нам не хватало синхронизации. В этом матче игроки показали решительность и сыграли с должным менталитетом. Для хорошей команды нужны хорошие игроки, и они есть, - цитирует слова Франка BBC Sport.