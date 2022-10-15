Наставник «Брайтона» рассказал о стычке с тренером «Брентфорда»

Одиннадцатый тур английского чемпионата начался с матча между «Брентфордом» и «Брайтоном», в котором подопечные Томаса Франка одержали победу благодаря двум голам Айвена Тоуни. Одним из самых заметных эпизодов матча стала стычка между наставниками «Брентфорда» и «Брайтона» - до обмена зуботычинами дело, конечно же, не дошло, но эпизод был «горячим». Де Дзерби, наставник «Брайтона», объяснил, в чем дело:

- Никаких проблем не. Просто я не люблю, когда другой тренер прикасается к моим игрокам, или начинает выговаривать им. Сам я никогда не поступаю так с игроками других команд, - напомнил де Дзерби, цитируемый Sky Sports.