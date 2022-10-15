Нападающий «Брентфорда» сделал дубль в сотом матче за клуб

Одиннадцатый тур английского чемпионата начался с матча между «Брентфордом» и «Брайтоном», в котором подопечные Томаса Франка одержали победу благодаря двум голам Айвена Тоуни. Как оказалось, для английского нападающего это был сотый матч в составе своего нынешнего клуба, и в общей сложности в них он забил уже 55 голов.

Тоуни выступает за «Брентфорд» с 2020 года, ранее он выступал в основном за клубы из низших лиг, но успел поиграть и в составе «Ньюкасла». В следующем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Брентфорд» примет дома лондонский «Челси», эта игра состоится девятнадцатого октября.