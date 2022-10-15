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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Дзерби - первый тренер «Брайтона» с 1987 года, который не может выиграть в первых трех матчах

15 Октября 2022 • 02:37 Комментировать
Брентфорд
2:0
Брайтон
окончен

Одиннадцатый тур английского чемпионата начался с матча между «Брентфордом» и «Брайтоном», в котором подопечные Томаса Франка одержали победу благодаря двум голам Айвена Тоуни. Это был уже третий матч для нового наставника «Брайтона», известного итальянского специалиста Роберто де Дзерби, но пока что он еще не смог выиграть хотя бы один из них.

Как оказалось, де Дзерби стал первым тренером «Брайтона», который не смог выиграть хотя бы один из первых своих трех матчей у руля клуба, с 1987 года. Тогда столь же неудачно начал свою работу Барри Ллойд - но в итоге он руководил командой целых шесть лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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